الإمارات تنفي مزاعم أجواء مفتوحة مع إيران

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، الأربعاء، بيانا أوضحت فيه أن منحها أذونات الهبوط و السماح لبعض الشركات بتسيير رحلات إلى الدولة كانت مخصصة فقط لأغراض إعادة المواطنين الإيرانيين العالقين في الدولة حالها كحال أي رحلات إجلاء إلى الدول الأخرى، علما بأن رحلات الإجلاء هذه تصل إلى الدولة دون وجود أي مسافر على متنها، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء في البلاد.

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وصدر البيان عقب مزاعم تحدثت عن إعطاء الناقلة الإيرانية "ماهان إير" إذنا مفتوحا لتشغيل رحلاتها من و إلى الدولة خلال شهري فبراير/شباط، و مارس/آذار من هذا العام ما سمح بانتشار الوباء، على حد زعم التقارير.

إلى ذلك أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الحظر كان و لا يزال ساريا، و أن جميع الرحلات التي تحمل ركابا تعمل لأغراض الإجلاء فقط.