175 إصابة جديدة في عمان.. والإجمالي بقطر 22520

أعلنت وزارة الصحة العمانية، في حسابها على تويتر، اليوم الأحد، تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3399.

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كما سجلت وزارة الصحة العمانية 49 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1117.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن ارتفاع حالات الشفاء في الدولة لتصل إلى 4804 حالة، وذلك بعد تسجيل 509 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض. وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وأعلنت الوزارة عن إجراء أكثر من 29 ألف فحص جديد لمواطنين ومقيمين في مختلف مناطق الدولة، وتسجيل 781 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 18,198 حالة.

وتم الإعلان عن وفاة 13 شخص من جنسيات نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة كانوا يعانون منها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 198 حالة.

بينما في قطر، سجلت وزارة الصحة 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع مجمل الإصابات إلى 22520.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير الصحة تأكيده تسجيل 107 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 2729.

وسجلت وزارة الصحة الكويتية 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 8688.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 9 حالات وفاة جديدة ليصل مجمل الوفيات إلى 58 حالة.