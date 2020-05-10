سيجارة سقطت من الأعلى.. أشعلت حريقا في برج بالإمارات

بعد مرور أيام على الحريق الذي التهم برجاً في الشارقة، كشفت الشرطة تفاصيل الشرارة الأولى التي أشعلت النار في الخامس من مايو.

وأعلنت شرطة الشارقة في الإمارات، الأحد، أن التحقيقات والمعاينة الأولية كشفت أن السبب الرئيس لحريق برج النهدة هو عقب سيجارة متوهج سقط من الأدوار العلوية على ممر الخدمات الخارجي.

موضوع يهمك إلى جانب اختيار الناشطة اليمنية توكل كرمان من ضمن 20 عضوا في "لجنة الرقابة العالمية على محتوى فيسبوك وانستغرام"، في خطوة... بعد توكل كرمان.. محامية أيدت عزل ترمب ضمن لجنة فيسبوك تكنولوجيا

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أن السبب المباشر لحريق البرج من المرجح أن يكون وبنسبة 90% من عقب سيجارة أو جمرة سقطت على أشياء موجودة بممر الخدمات بالدور الأول على الجهة اليمنى من البرج من الأدوار العليا، ومن ثم اشتعال الحريق في إحدى الشقق في الطابق الأول وبالتالي انتشاره في الطوابق الأخرى بسرعة نتيجة لوجود التكسيات في البرج، وهي عبارة عن صفائح سريعة الاشتعال.

كما أوضح أنه جرى معاينة 100 شقة، منها 26 شقة احترقت بالكامل و34 أخرى تعرضت للمياه والدخان و40 شقة تعرضت لكسر الأبواب، إضافة إلى 233 شقة مغلقة لم تفتح بعد، كما تضررت 17 مركبة من جملة 56 مركبة كانت متوقفة بالمواقف الخارجية، و16 أخرى متضررة من مجموع 39 مركبة كانت متوقفة بالساحة الخارجية للبرج.

ولفت إلى أنه لم توجه تهمة جنائية لأحد بعد، بانتظار استكمال كافة التحقيقات.

من الدور الأول تنقلت النيران

من جهته، قال العقيد سامي النقبي، مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، إن سرعة تدخل فرق الإنقاذ والإسعاف لعناصر الدفاع المدني ويقظتهم في حريق بناية النهدة حالت دون وقوع وفيات وإصابات بليغة وسط سكان البرج، حيث كان زمن الاستجابة 6 دقائق منذ ورود البلاغ لغرفة العمليات عند التاسعة و4 دقائق، حيث بدأ الحريق في شقة بالدور الأول ثم انتقل إلى الأدوار الأخرى ، فتم إخلاء فوري للقاطنين وتشكيل 3 فرق، فريق للإخلاء وآخر للمكافحة وثالث لتقديم الدعم اللوجستي.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أعلن الأسبوع الماضي أن رجال الإطفاء سيطروا على حريق اندلع مساء الثلاثاء في برج سكني بالإمارة. وقال - حينها - على تويتر إن سبعة أشخاص لحقت بهم إصابات طفيفة جراء الحريق الذي شب في البرج الواقع بمنطقة النهدة ونقلوا إلى المستشفى للعلاج.