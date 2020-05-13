القطرية تهب تذاكر مجانية لطواقم طبية إسرائيلية

أكدت الخطوط الجوية القطرية أن قرار منح 100,000 تذكرة مجانية، والتي سيتم توزيعها على الطواقم الطبية التي تكافح جائحة كورونا حاليا، يشمل أعضاء الرعاية الصحية الإسرائيليين "لشكرهم على عملهم في رعاية المصابين بعدوى كوفيد-19"، بحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن شبكة "سي إن إن" CNN الإخبارية الأميركية.

بدأ تقديم الهبة (التذاكر المجانية)، التي تم الإعلان عنها تحت اسم "شكرًا لكم أيها الأبطال"، اعتبارًا من 12 إلى 18 مايو، وفقا لما تم نشره على الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية، والتي ذكر بيانها الصحفي أن " أخصائي الرعاية الصحية من كل دول العالم مؤهلين [للحصول على التذاكر المجانية]".

ولدى سؤاله على شبكة "سي إن إن" عما إذا كان الأمر ينطبق على الدول التي ربما تعتبرها قطر عدائية، قال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر للمحاور ريتشارد كويست: "لا يوجد ثمة فرق أو حاجز في المجالات الطبية". ووفقا لهذا التصريح فإن العاملين في قطاعات الصحة الإسرائيليين سيحق لهم تقديم طلب للحصول على حصة على أساس عدد سكان إسرائيل، مثلهم مثل أي طواقم طبية في العالم.

وعلى الرغم من أنه لا توجد رحلات جوية على متن الخطوط الجوية القطرية المملوكة للحكومة القطرية من أو إلى إسرائيل، إلا أنه يُسمح للمسافرين الإسرائيليين بالمرور (الترانزيت) عبر مركزها الرئيسي في الدوحة، بعكس بعض شركات الطيران الخليجية الأخرى التي لا تسمح للإسرائيليين بالصعود على متن طائراتها، وفقًا لما ذكره موقع Skyscanner.

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وأضافت "هآرتس" أن قطر تلعب دورًا معقدًا في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، فهي من جانب تدعم قطاع غزة ماليًا، ويساعد هذا الدعم القطري قطاع غزة وحكومة حماس على الاستمرار في مجابهة المشاكل الاقتصادية الشديدة.

ومن جانب آخر، فإن هذه المساعدات المالية من الدوحة يتم تقديمها عبر المعابر الحدودية، التي تسيطر عليها إسرائيل، وبدعم من المؤسسة الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه في وقت سابق من العام الجاري، صرح وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان لقناة إخبارية إسرائيلية قائلاً إن رئيس الموساد يوسي كوهين قام بزيارة لقطر لتوجيه الحكومة القطرية بـ"الاستمرار في تحويل الأموال إلى حماس".