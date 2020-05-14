عُمان تسجل 322 إصابة جديدة.. والإجمالي بقطر 28272

أعلنت وزارة الصحة في عُمان، اليوم الخميس، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 80 لعمانيين، و242 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 4341.

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وأكدت الوزارة أن 1303 حالات قد تماثلت للشفاء.

وأهابت وزارة الصحة العمانية "بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات". وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة على تويتر اليوم الخميس تسجيل 1733 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 28272.

بينما في الإمارات، نقلت وكالة الأنباء الرسمية (وام) عن وزارة الصحة أنها سجلت 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة و407 حالات شفاء.

وذكرت الوكالة أن إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد بلغت 21084، بينما وصل عدد المتعافين إلى 6930.

وفي الكويت، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزير الصحة تأكيده تعافي 188 من فيروس كورونا وإجمالي المتعافين 3451.

وسجلت الوزارة 974 إصابة جديدة بالفيروس المستجد لتبلغ الحصيلة 11975.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس الكشف عن 253 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 215 لعمالة وافدة، و29 لمخالطين و9 حالات قادمة من الخارج، وبذلك يرتفع مجمل الإصابات المؤكدة في البحرين إلى 6069، ويشمل هذا الرقم 3839 حالة قائمة و2220 حالة تعافي و10 وفيات.