الكويت تسجل 885 إصابة جديدة.. وحصيلة قطر 29425

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 885 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 12860 حالة.

موضوع يهمك أعلنت السلطات الصحية التونسية أنها لم تسجل لليوم الخامس على التوالي إصابات جديدة بفيروس كورونا في الوقت الذي شرعت فيه... لليوم الخامس على التوالي.. تونس بلا إصابات كورونا المغرب العربي

كما أعلنت الوزارة على حسابها في تويتر، تسجيل 8 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 96.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة القطرية على تويتر، اليوم الجمعة، تسجيل 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 29425.

بينما في البحرين، أعلنت وزارة الصحة على تويتر تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 284 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19)، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين إلى 2637 حالة.