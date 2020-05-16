إصابات كورونا في قطر تتجاوز 30 ألفاً.. ونحو 5 آلاف بعمان

أعلنت وزارة الصحة في عمان، اليوم السبت، عن تسجيل 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة 5029 حالة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 20.

موضوع يهمك تستمر مدينة ووهان وسط الصين في استنفارها من أجل صد أي محاولات جديدة لتفشي فيروس كورونا ثانية.فالمدينة التي انطلق منها... قنابل موقوتة في ووهان.. قلق في موطئ الفيروس الأول العرب و العالم

وذكرت الوزارة في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن الحالات الجديدة منها 67 حالة لمواطنين عمانيين، بينما الـ337 حالة الأخرى لغير عمانيين.

كما أفادت الوزارة بأن 1436 حالة مصابة بالفيروس قد تماثلت للشفاء.

بينما أظهر إحصاء أجرته رويترز استنادا للأرقام الرسمية، أن عدد مصابي فيروس كورونا المستجد في قطر تجاوز 30 ألفا.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 1547 حالة جديدة اليوم السبت وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية. ويظهر إحصاء رويترز أن ذلك رفع الإجمالي إلى 30972 إصابة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة على تويتر اليوم السبت، تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما أعلنت عن تعافي 113.

بينما في الكويت، أعلنت وزارة الصحة على تويتر اليوم السبت، تسجيل 942 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 13802 حالة.

كما أعلنت الوزارة الكويتية تسجيل 11 وفاة جديدة لترتفع الوفيات إلى 107 حالات.