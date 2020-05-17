السجن 3 سنوات والغرامة.. عقوبة خلع الكمامة في قطر

بدأت قطر، الأحد، فرض أشد العقوبات على مستوى العالم في حال عدم وضع الكمامات في الأماكن العامة وسط حملة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ملوّحة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة مالية باهظة.

وسجّلت قطر أكثر من 30 ألف إصابة بالوباء، أي نحو 1.1% من مجموع سكان الدولة البالغ 2.75 مليون نسمة.

لكن معدّل الوفيات متدن، وقد سجّلت 15 وفاة في حصيلة يعتقد الخبراء أن مردها المعدّل المنخفض لأعمار السكان والفحوص الصحية الإلزامية للعمال الأجانب.

وبحسب المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية، فإن سان مارينو والفاتيكان فقط سجلتّا معدل إصابات بالمقارنة مع عدد السكان أعلى من قطر.

وقرّرت الحكومة القطرية "إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية الخميس.

ودخل القرار حيز التنفيذ اليوم الأحد.

وجاء في قرار الحكومة أنّه في حالة عدم الالتزام، تطبّق على المخالف "العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي ألف ريال (نحو 55 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين".

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وارتداء قناع إلزامي حاليًا في حوالي 50 دولة، على الرغم من أن العلماء منقسمون حول فعاليتها.

وكانت السلطات القطرية حذّرت من أن التجمعات خلال شهر رمضان الحالي قد تكون وراء زيادة حالات الإصابة بشكل كبير خصوصا بين المواطنين القطريين.

وأغلقت الإمارة المقاهي ودور السينما والمساجد لاحتواء تفشي الوباء.

لكن مشاريع بناء ملاعب كأس العالم بكرة القدم للعام 2022 لم تتوقف، وقد تم فرض قواعد جديدة لتشجيع التباعد الاجتماعي.