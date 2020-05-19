حصيلة إصابات قطر 35606.. وعمان: لم نصل الذروة حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة العمانية على حسابها في تويتر، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 292 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد19، منها 119 حالة لعمانيين، و173 حالة لغير عمانيين، وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في السلطنة إلى 5671.

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كما أعلنت الوزارة عن وفاة مقيم مصاب بكوفيد19 يبلغ من العمر 57 عاماً ليبلغ عدد الوفيات 26 وفاة.

ولاحقا، نقلت القناة الأولى العمانية الرسمية عن وكيل وزارة الصحة قوله إن منحنى الإصابة بكورونا ما زال تصاعديا، مشيرا إلى أنه لم يصل الفيروس في السلطنة إلى الذروة حتى الآن.

وأكد أن الوضع الوبائي طبيعي إلى الآن لافتا إلى أن هذا دليل على الالتزام.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة في حسابها على تويتر اليوم الثلاثاء، تسجيل 1637 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 35606.

وفي الكويت، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزير الصحة تأكيده شفاء 342 من المصابين بفيروس كورونا وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 4681.

ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1073 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 16,764.

بينما في الإمارات، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 873 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد‬⁩.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 1,214 حالة شفاء، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة بسبب مضاعفات المرض.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما أعلنت عن شفاء 21 حالة.