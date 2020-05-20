الإمارات.. بدء الحظر في المناطق الصناعية من 6 مساء

أعلنت وزارتا الداخلية والموارد البشرية والتوطين في الإمارات، الأربعاء، عن تقديم موعد برنامج التعقيم الوطني ساعتين في المناطق الصناعية والعمالية على مستوى الدولة اعتبارا من اليوم الأربعاء، ليبدأ من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحاً.

وأهابت الوزارتان في بيان لهما بالجميع ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنازل خلال فترات تنفيذ برنامج التعقيم الوطني المعلنة إلا في حالات الضرورة و الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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هذا وكانت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات عن مستجدات كوفيد19 الدكتورة آمنة الضحاك، أعلنت الاثنين، عن تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني ليصبح من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي، ليبدأ تطبيق موعد برنامج التعقيم الوطني من مساء اليوم الأربعاء 27 رمضان وحتى إشعار آخر.

وأكدت أن قرار التخفيف الجزئي للقيود يأتي لتحقيق توازن بين تلبية احتياجات شريحة من المجتمع، والتي ترتبط أعمالها ومصدر دخلها بقطاع تجارة السلع الأساسية، وبين الاستمرار في الالتزام بالإرشادات الصحية الموصى بها، لذلك وضع قرار التخفيف الجزئي العديد من القيود والشروط الواجب اتباعها.

هذا وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الثلاثاء، عن إجراء أكثر من 38,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 873 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 25,063 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن 3 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ إجمالي الوفيات 227 حالة، وأعلنت أيضاً عن شفاء 1,214 حالة جديدة وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 10,791.