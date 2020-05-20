1491 إصابة جديدة في قطر.. وتعافي 204 في الكويت

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، على حسابها في تويتر تسجيل 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 152 حالة لعمانيين، و220 حالة لغير عمانيين، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في السلطنة إلى 6043.

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كما أعلنت وزارة الصحة، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة على تويتر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1491 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما أعلنت الوزارة تعافي 966 شخصا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 6600 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة.

ولم تعلن وزارة الصحة القطرية عن إجمالي عدد الإصابات، بينما تشير الإحصائيات إلى أنها تجاوزت 33 ألفا.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 11,809 بعد تسجيل 1,018 حالة شفاء جديدة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 941 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، ليرتفع الإجمالي 26004 حالات، مشيرة إلى وفاة 6 أشخاص من جنسيات مختلفة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 233.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تعافي 204 حالات من فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 4885. وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.

ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة الكويتية على تويتر تسجيل 804 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 17568.

بينما في البحرين، أعلنت وزارة الصحة على تويتر تسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا.