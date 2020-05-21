بعد تمجيدها لقاسم سليماني.. الجزيرة تنشر مقالا يمجّد هشام عشماوي

بعد أيام من نشرها فيديو يمجد القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل مطلع هذا العام في ضربة أميركية بالعراق، نشرت قناة الجزيرة القطرية مقالا يمجّد الإرهابي المصري هشام عشماوي، الذي نُفذ فيه حكم الإعدام منذ أسابيع قليلة بعد إدانته في عدة قضايا إرهابية.

وتطرق المقال، المنشور بموقع الجزيرة.نت، إلى مسلسل "الاختيار" الذي يتناول تضحيات وبطولات الجيش المصري، من خلال قصة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام 2017 إثر هجوم إرهابي على كمين مربع البرث بسيناء. ويظهر هشام عشماوي ضمن أحداث المسلسل، حيث ادعى المقال (المنشور بموقع الجزيرة) أنه قد تم تناول سيرته بطريقة مغايرة للحقيقة، حيث وصفه الكاتب بـ"الرائد".

وتحت عنوان "هشام عشماوي.. الوجه الآخر من الاختيار"، يتناول المقال سيرة الإرهابي هشام عشماوي ويعتبره رمزا من رموز المعارضة الإسلامية، على حد زعم كاتب المقال، كما صنف عشماوي ورفاقه على أنهم رموز للمقاومة وشخصيات إسلامية بارزة.

المقال، الذي حذفته منصة الجزيرة الإلكترونية لاحقاً حينما أثار غضب الكثيرين، زعم أن مسلسل "الاختيار" يشوه من أسماهم "أبطال المقاومة المسلحة ضد الجيش المصري".

وقد عرّض المقال القناة القطرية لسيل من الانتقادات والهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، ورأى نشطاء مواقع التواصل أن "الجزيرة" تؤكد بهذا المقال احتضانها وتأييدها لرؤوس الجماعات الإرهابية، ودعمها للعمليات الإرهابية ضد الجيش المصري.

الهجوم دفع "الجزيرة" لحذف المقال من الموقع ومن أرشيف الكاتب، كما فعلت من قبل حين حذفت الفيديو الذي مجّدت فيه قاسم سليماني المسؤول عن مقتل الآلاف.

يذكر أن السلطات المصرية المختصة نفذت حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي في مارس الماضي، لإدانته في قضايا إرهاب. وكانت المحكمة العسكرية في مصر قد قضت في نوفمبر الماضي بالإعدام شنقاً بحق عشماوي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الفرافرة"، وأدانته بعدة جرائم، منها المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم. محاكمة عشماوي تمت بعد أن تسلمته السلطات المصرية من ليبيا، حيث تم القبض عليه هناك.