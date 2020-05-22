أمير الكويت ينتقد مغالطات إعلامية حول جائحة كورونا

انتقد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، في كلمة متلفزة، ما تبثه بعضُ وسائل الإعلام والحسابات من مغالطات لا تتفق مع ظروفِ جائحة كورونا.

وأشار أمير الكويت إلى ما بثته بعضُ وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من "مغالطات وإساءات مؤذية لا تتفق مع حرمة الشهر الفضيل، ولا مع خطورة الظروف العصيبة التي تشهدها البلاد"، داعيا الجميع إلى "الالتزام بسمو الرسالة الإعلامية والحرص على ممارسة دورها الإيجابي والمسؤول".

وأكد أمير الكويت أن "جائحة كورونا تتطلب منا أخذَ الدروس والعبر"، موضحاً أن "العالم بعد الجائحة لن يكون كما كان قبلها".

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وهنأ أمير الكويت، مواطني بلده والمقيمين فيه بمناسبة عيد الفطر، مشيداً بـ"ملحمة سطرها أبناء الوطن"، "وبالمساهمات المالية والعينية التي تقدم بها أهلنا لدعم مكافحة وباء كورونا المستجد"، نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأثنى في رسالة التهنئة على "الكوادر الطبية والتمريضية والأجهزة الصحية ممن هم في الخطوط الأولى، وكافة القطاعات الأمنية وأفرادها من رجال الداخلية والدفاع والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء والوزارات الأخرى".

وأعرب عن ثقته في تخطي الكويت لمحنة كورونا في ظل التفاني والعطاء من جانب المواطنين والمقيمين.