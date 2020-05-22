زوجة الشيخ طلال المعتقل في قطر تناشد السلطات إطلاق سراحه

ناشدت أسماء ريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني، المسجون في قطر منذ 7 سنوات، سلطات الدوحة بإطلاق سراحه من السجن المركزي مع حلول العيد وفي ظل انتشار جائحة كورونا.

وقالت زوجة الشيخ طلال في مقطع فيديو إن السلطات القطرية تواصل عنادها ورفضها إطلاق سراح الشيخ طلال، رغم أن الأمم المتحدة طالبت بإطلاق سراح كل المعتقلين في ظل انتشار جائحة كورونا في السجون.

وفي نفس مقطع الفيديو، أعربت ابنة الشيخ طلال عن حزنها من جراء استمرار اعتقال والدها قبيل حلول عيد الفطر.

Qatar continues to refuse to release Sheikh Talal despite the outbreak of #Covid_19 in central jail. Our message to human rights organizations to help us @hrw @amnesty pic.twitter.com/u0NM5rxYhx — Asma Arian (@asma_germany) May 21, 2020

وفي فبراير/شباط الماضي، طالبت أسماء، الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة القطرية لتوفير أطباء لزوجها المعتقل في ظل ظروف السجن السيئة، واصفةً إياها بالتعذيب.

وحكم النظام القطري على الشيخ طلال تعسفياً بالسجن لمدة 25 عاماً، بعد خداعه واستدراجه للعودة إلى قطر بدعوى تسليمه ميراث والده.

وانتقد حقوقيون المحاكمة الصورية التي تعرض لها الشيخ طلال، ومنع زوجته وأسرته من الاتصال به.