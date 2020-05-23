زوجة الشيخ طلال آل ثاني للعربية: قطر حاولت ابتزاز زوجي

أكدت أسماء ريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني، المعتقل في قطر منذ 7 سنوات، أن سلطات الدوحة حاولت ابتزاز زوجها.

وقالت في تصريحات لقناة "العربية"، السبت، إنها طلبت من زوجها "عدم الرضوخ لضغوط قطر".

وأوضحت زوجة الشيخ طلال آل ثاني أن القضاء برأ زوجها، ولكن السلطات القطرية سجنته.

وكشفت أن وضع زوجها في المعتقل صعب في ظل "تفشي كورونا بسجن قطر المركزي".

وشددت على أن زوجها تعرض للتعذيب في السجن على أيدي سلطات الدوحة.

والجمعة، ناشدت زوجة الشيخ طلال، سلطات الدوحة بإطلاق سراحه من السجن المركزي في ظل انتشار جائحة كورونا.

وقالت زوجة الشيخ طلال في مقطع فيديو إن السلطات القطرية تواصل عنادها ورفضها إطلاق سراح زوجها، رغم أن الأمم المتحدة طالبت بإطلاق سراح كل المعتقلين في ظل انتشار جائحة كورونا في السجون.

وفي فبراير/شباط الماضي، طالبت أسماء، الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة القطرية لتوفير أطباء لزوجها المعتقل في ظل ظروف السجن السيئة.

وحكم النظام القطري على الشيخ طلال تعسفياً بالسجن لمدة 25 عاماً، بعد خداعه واستدراجه للعودة إلى قطر بدعوى تسليمه ميراث والده.

وانتقد حقوقيون المحاكمة الصورية التي تعرض لها الشيخ طلال، ومنع زوجته وأسرته من الاتصال به.