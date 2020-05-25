الكويت: لا تمديد للحظر الشامل بعد 30 مايو

أعلن نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أنس الصالح، أن مجلس الوزراء قرر عدم تمدید حظر التجول الشامل مع انتھاء موعده بتاریخ 30 مایو الحالي والانتقال إلى حظر التجول الجزئي.

وقال الصالح، في المؤتمر الصحفي الذي عقد الاثنین عبر تقنیة الاتصال المرئي في قصر السیف عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء، إنه سیتم الانتقال إلى مرحلة الحظر الجزئي والإعلان عن تفاصیل خطة العودة إلى الحیاة تدریجیاً الخمیس المقبل، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

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665 إصابة جدیدة

يشار إلى أنه في وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الكویتیة تسجیل 665 إصابة جدیدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 21967 حالة، في حین تم تسجیل 9 حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 165 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي الیومي، إن جمیع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا بالمرض ھي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھم.

كما أوضح السند أن حالات الاصابة الـ665 السابقة تضمنت 148 حالة لمواطنین كویتیین و195 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة و96 حالة لمقیمین من الجنسیة المصریة و73 حالة لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة وبقیة الحالات من جنسیات أخرى.

إلى ذلك أضاف أن المصابین حسب المناطق الصحیة جاؤوا بواقع 200 حالة بمنطقة الفروانیة الصحیة و190 حالة بمنطقة الأحمدي الصحیة و130 حالة بمنطقة حولي الصحیة و90 حالة بمنطقة الجھراء الصحیة و55 حالة بمنطقة العاصمة الصحیة.

وعن أعلى المناطق السكنیة من حیث تسجیل الإصابة بالفیروس، فقد ذكر أنھا جاءت على النحو التالي: منطقة جلیب الشیوخ 62 حالة ومنطقة حولي 44 حالة ومنطقة الفروانیة 43 حالة ومنطقة خیطان 37 حالة.

أما فیما یخص آخر المستجدات في العنایة المركزة، لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة 182 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض كوفید-19 وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 15181 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي، فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضیة 82 شخصاً وذلك بعد القیام بكافة الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یوماً في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتباراً من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

كما أكد أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال الـ24 ساعة الماضیة بلغت 2723 مسحة، مشیراً إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 273812 ألف فحص.

إلى ذلك جدد السند الدعوة للمواطنین والمقیمین بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقایة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق استراتیجیة التباعد البدني، موصیاً بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصیات وكل ما من شأنه المساھمة في احتواء انتشار الفیروس.

وكانت وزارة الصحة الكویتیة قد أعلنت الاثنين عن شفاء 504 حالات من المصابین بمرض كوفید-19 لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 6621 حالة.