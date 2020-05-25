قطر تسجل 1751 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 6621 بالكويت

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاثنين، تسجيل 1751 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة أكثر من 45 ألف حالة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية على حسابها في تويتر.

كما أعلنت الوزارة تعافي 1193 من المصابين بالفيروس ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 10363 حالة،

وذكرت وزارة الصحة القطرية أنها سجلت 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 26 حالة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة على حسابها في تويتر اليوم الاثنين، تسجيل إصابة 665 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الحالات 21967 حالة.

كما أعلنت تسجيل 504 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 6621 حالة.