رئيس وزراء الكويت: لا بد من التعايش مع الوباء

قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الخميس، إنه لا بد من استعادة البلاد لنشاطها وعودة الحياة لطبيعتها والتعايش مع الوباء، لافتا إلى اعتماد خطة للعودة التدريجية. وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية في حسابها على تويتر.

كما نقلت الوكالة عن وزير الداخلية الكويتي قوله إنه جرى اعتماد حظر جزئي من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا.

وصباح اليوم أعلنت الكويت، تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 24112، كما سجلت وزارة الصحة 10 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 185.

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كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 752 حالة جديدة من المصابين بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 8698 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ الدكتور باسل الصباح، وزير الصحة الكويتي، قوله إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وفي الإمارات، أفادت وكالة الأنباء الرسمية (وام) بتسجيل 563 إصابة جديدة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 32,532 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 314 حالة جديدة، ليرتفع مجمل حالات التعافي 16685 حالة.

وسجلت الصحة الإماراتية 3 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات ليرتفع عدد الوفيات إلى 258 حالة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الخميس، تسجيل 1967 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 50 ألفا و914.

وقالت الوزارة في البيان الذي نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر إنها سجلت 3 وفيات جديدة ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 33.

وأضافت أن إجمالي المتعافين من المرض بلغ 15399 بعد تماثل 2116 مصابا للشفاء في آخر 24 ساعة.

بينما في عمان، أعلنت وزارة الصحة على تويتر، اليوم الخميس، تسجيل 636 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 9009 حالات.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة على تويتر، اليوم الخميس، تسجيل 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا.