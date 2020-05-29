الإمارات تعدّل مواعيد برامج التعقيم الوطني في البلاد

قررت وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، تعديل برنامج التعقيم الوطني ليصبح من الـعاشرة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي، بدلاً من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا اعتبارا من يوم السبت الموافق 30 مايو 2020م، وتستثنى من ذلك مضامير سباقات الهجن التي تكون من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحاً.

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يأتي هذا القرار في إطار التسهيل على المواطنين والمقيمين ومنحهم فرصة أكبر لقضاء احتياجاتهم الضرورية والقيام بما تتطلبه الحالات الحرجة من متابعة واهتمام، بالإضافة إلى مساعدة النشاط الاقتصادي في التعافي التدريجي وتنشيط الحركة التجارية وعدم تعطيل القطاعات الأساسية المهمة بالدولة.

وأوضح القرار أنه سيتم الاستمرار بالسماح لمنافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة.

كما شددت "وزارتا "الصحة" والداخلية و"هيئة الطوارئ والأزمات" على ضرورة تقيد المحال المصرح لها بالعمل بإجراءات الصحة والسلامة المعمول بها والإرشادات الاحترازية المنصوص عليها، مع مراعاة ألا تتجاوز نسبة المتسوقين 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية مع المحافظة على المسافة الآمنة "متران" وفق مبدأ التباعد الاجتماعي، وذلك بهدف تقليل الزحام التزاما بالإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية وذلك في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

الخروج للضرورة

من جهة أخرى، أهابت كل من وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث بأفراد المجتمع كافة، الالتزام الكامل بهذا القرار في الفترة الزمنية المحددة والذي يتوخى صالح الوطن والمواطن والمقيمين وسلامة المجتمع.

ودعت الجمهور إلى التقيد بكافة الإجراءات المتبعة ذات الصلة وفي مقدمتها عدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل لفئات القطاعات الحيوية المحددة من قبل الجهات المختصة كما تم الإعلان عنها مسبقاً والأخذ بعين الاعتبار الإرشادات والنصائح الصحية.

إلى ذلك أكدت على منع التجمعات العامة، و ضرورة تجنب الزيارات العائلية لضمان صحة وسلامة الجميع والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات عند الخروج من المنزل والحرص على التقيد بكافة إجراءات الوقاية وإجراءات الصحة والسلامة العامة.

638 إصابة جديدة

يشار إلى أن وزارة الصحة كانت أعلنت، اليوم الجمعة، أنها أجرت أكثر من 36 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

وسجلت 638 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

إلى ذلك ذكرت الصحة الإماراتية أن 412 حالة تماثلت للشفاء، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة.