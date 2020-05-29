نحو 53 ألف إصابة بقطر.. وحوالي 10 آلاف في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الجمعة، تسجيل 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 315 حالة لعمانيين، و496 حالة لغير عمانيين، وبذلك يرتفع الإجمالي إلى 9820 حالة.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 81766... السعودية: 1581 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 57013 السعودية

بينما في قطر، أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة على تويتر، تسجيل 1993 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 52907 حالات.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، أنها أجرت أكثر من 36 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

وسجلت 638 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والهشرين ساعة المنصرمة.

وذكرت الصحة الإماراتية أن 412 حالة تماثلت للشفاء، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة.