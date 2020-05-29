4 فقط.. دبي تفتتح هذه الشواطئ الجمعة

أعلنت بلدية دبي، مساء الخميس، إعادة افتتاح شواطئ الممزر وجميرا وأم سقيم و"جي بي آر" اعتباراً من يوم الجمعة.

ودعت البلدية المرتادين من المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة ومراعاة كافة الإرشادات التي تم تعميمها في المواقع لضمان سلامة وأمان المجتمع.

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كما أعلنت عن إعادة افتتاح الحدائق الكبرى وبرواز دبي اعتباراً من الجمعة أمام الجمهور.

إلى ذلك شددت على وجوب اتباع الإجراءات والإرشادات الوقائية اللازمة، والالتزام بالتدابير التي توفرها البلدية في المواقع لحفظ سلامة المجتمع.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" افتتاح المتاحف التابعة لها في الإمارة بشكل تدريجي، حيث ستبدأ باستقبال الزوار في متحف الاتحاد ومتحف الشندغة اعتباراً من 1 يونيو يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً، ومتحف المسكوكات من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً يومياً من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

يأتي ذلك في إطار تخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا والاستئناف التدريجي للحياة الطبيعية في دبي وتماشياً مع قرار المجلس التنفيذي باستئناف الحركة الاقتصادية من الساعة 6 صباحاً وحتى 11 مساء.