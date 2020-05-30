55262 إصابة بكورونا في قطر.. وتعافي 17546 بالإمارات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 26192 حالة.

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وأضافت الصحة الكويتية على حسابها في تويتر أنها سجلت 883 حالة شفاء جديدة.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 205 حالات بعد تسجيل11 حالة وفاة بكوفيد 19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وفي عمان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 603 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا منها 260 حالة لعمانيين، و343 حالة لغير عمانيين.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة في حسابها على تويتر اليوم السبت، تسجيل 2355 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 55262، ووفاة 36 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد، وتعافي 5235 حالة ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 25839 حالة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت على تويتر، تسجيل 726 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل حالتي وفاة.

كما أعلنت الوزارة ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 17546.