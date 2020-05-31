محمد بن راشد: دخلنا مرحلة عودة الحياة الاقتصادية التدريجية

ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء مع أول يوم لعودة موظفي الحكومة لمقراتهم ..دخلنا مرحلة جديدة..مرحلة عودة الحياة الاقتصادية التدريجية ..كل شخص فيها مسؤول ..وكل المؤسسات والقطاعات مشاركة في حماية أفرادها.. ستبقى الصحة أولوية ومسؤولية .. وإرجاع عجلة الاقتصاد استراتيجية وضرورية pic.twitter.com/KDJ4MbedGP — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 31, 2020

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد إن الدولة دخلت مرحلة جديدة هي مرحلة عودة الحياة الاقتصادية التدريجية، بعد الإغلاق الذي فرضته إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

واعتبر أن "كل شخص مسؤول خلال هذه المرحلة، وكل المؤسسات والقطاعات مشاركة في حماية أفرادها"، مشدداً على أن الصحة ستبقى أولوية، بينما إرجاع عجلة الاقتصاد ضرورة.

وفي سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر" كتب الشيخ محمد بن راشد: "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء مع أول يوم لعودة موظفي الحكومة لمقراتهم.. دخلنا مرحلة جديدة.. مرحلة عودة الحياة الاقتصادية التدريجية.. كل شخص فيها مسؤول.. وكل المؤسسات والقطاعات مشاركة في حماية أفرادها.. ستبقى الصحة أولوية ومسؤولية.. وإرجاع عجلة الاقتصاد استراتيجية وضرورية".

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وأضاف: "نقول للجميع.. الحياة مستمرة.. والإنجاز متواصل.. والتجربة جعلتنا أقوى وأفضل وأسرع.. والقادم يحتاج منا لروح جديدة.. وتفكير مختلف.. وأسلوب عمل أكثر مرونة وذكاء".

وتابع: "ناقشنا في اجتماعنا اليوم إجراءات عودة الموظفين.. وآليات عمل الحكومة مستقبلاً.. وشكلنا فريقاً لتطوير الخدمات القضائية الذكية بشكل كامل تقنياً وتشريعياً.. وفريقاً لدراسة الثقافة المجتمعية التي يحتاجها مجتمعنا للمرحلة القادمة.. وسياسة لأتمتة العمل الحكومي وتوفير نفقاته المستقبلية".

في سياق آخر، نقلت وكالة أنباء الإمارات، نقلاً عن وزارة الصحة تسجيلها اليوم 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و386 حالة شفاء إضافية وحالتي وفاة جديدتين.