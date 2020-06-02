الإمارات: ادعاءات مندوب الوفاق الليبية باطلة ومغلوطة

أعربت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن استيائها من التصريحات السلبية والخاطئة لمندوب حكومة الوفاق الليبية في الأمم المتحدة. وأكدت في رسالة لمجلس الأمن أن اتهامات مندوب الوفاق باطلة ومغلوطة.

موضوع يهمك في وقت تستمر أنقرة بإرسال دعم عسكري إلى ميليشيات حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، كشف موقع إيطالي يرصد تحركات... تركيا تعزز جسرها الجوي إلى ليبيا.. رحلات شحن ضخمة المغرب العربي

كما أعربت الإمارات عن أسفها لمحاولات مندوب ليبيا في الأمم المتحدة تشتيت الانتباه عن عمليات تركيا الخطيرة في ليبيا.

وقالت الإمارات إن ما تقوم به تركيا في ليبيا انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وأكدت مواصلة دعم الحل السياسي السلمي في ليبيا، مشيرة إلى أن التدخل التركي العسكري في ليبيا فاقم الأزمة الإنسانية هناك.

وشددت الإمارات في رسالتها لمجلس الأمن الدولي على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في مسار برلين حول ليبيا.

وسبق لأنقرة التي تنقل مقاتلين سوريين باستمرار إلى ليبيا أن أعلنت أنها بدعمها لحكومة الوفاق قلبت الموازين في ليبيا.

كما أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أقر الأربعاء الماضي بأن تدخل بلاده قلب الموازين في ليبيا. وقال أكار في تصريحات من مقر وزارة الدفاع نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" في حينه إن "التوازنات في ليبيا بدأت تتغير عقب الخدمات الاستشارية والتدريبات التي قدمها الجيش التركي لقوات حكومة السراج"، وذلك بعد سيطرة قوات الوفاق على قاعدة الوطية الجوية غرب البلاد.