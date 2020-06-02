596 إصابة بالإمارات و576 في عمان.. وخبر سار من الكويت

أعلنت وكالة أنباء الإماراتية، الثلاثاء، على حسابها في تويتر، نقلاً عن وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

موضوع يهمك قال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر إنه ربما يتم تسريح ما يقل عن 20% من موظفي المجموعة، معتبرا أنه من الصعب... رئيس الخطوط القطرية: قد نسرح 20% من موظفينا ونبيع بعض طائراتنا شركات

كما أكدت المعلومات شفاء 388 حالة، فيما سجلت البلاد 3 حالات وفاة إثر الوباء.

شفاء 49,6% من المصابين في الكويت

في السياق أيضاً، أفاد المتحدث باسم الصحة الكويتية في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، تسجيل 887 إصابة جديدة بالجائحة.

وأعلن شفاء 49.6% من المصابين بالمرض.

576 إصابة في عُمان

بدورها، سجلت وزارة الصحة العمانية 576 إصابة جديدة بكوفيد 19، الثلاثاء.

وأعلنت عبر حسابها في تويتر أن إجمالي الإصابات ارتفع ليصل إلى 12799 حالة.