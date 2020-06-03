1901 إصابة بقطر و738 بعمان.. وشفاء 427 في الإمارات

أعلنت الإمارات، الأربعاء، تسجيل 571 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب وفاة واحدة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات على "تويتر" عن المتحدثة باسم الحكومة الإماراتية، آمنة الضحاك الشامسي، قولها إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 36 ألفاً و359، مضيفة أن 427 تماثلوا للشفاء، مما يرفع عدد المتعافين إلى أكثر من 19 ألفاً.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأربعاء، عن تسجيل 738 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 324 حالة لعمانيين، و414 حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 13538، وعدد الوفيات 67. وأكدت أن هناك 2845 حالة قد تماثلت للشفاء.

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بدورها قالت وزارة الصحة القطرية، الأربعاء، إنه تم تسجيل 1901 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا وتعافي 1506 أشخاص، في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 37542، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة.

كما ذكرت وزارة الصحة الكویتیة، الأربعاء، أنه تم تسجیل 710 إصابات جدیدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 29359 كما تم تسجیل 4 حالات وفاة إثر اصابتھا بالفیروس لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الأربعاء 230.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، عبدالله السند، في المؤتمر الصحافي الیومي، إن من بین ھذه الحالات المصابة حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى مبینا أنه جار فحص المخالطین لھم.

إلى ذلك أوضح السند أن حالات الاصابة السابقة تضمنت 256 حالة لمواطنین كويتیین و143 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندية و91 حالة لمقیمین من الجنسیة المصرية و93 حالة لمقیمین من الجنسیة البنغلاديشیة وبقیة الحالات من جنسیات أخرى.

وكانت وزارة الصحة الكويتیة قد أعلنت في وقت سابق الأربعاء شفاء 1469 حالة من المصابین بالفیروس لیرتفع بذلك عددالحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 15750.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأربعاء، عن تسجيل 263 إصابة جديدة بكورونا منها 197 حالة لعمالة وافدة، و61 حالة لمخالطين لحالات قائمة و5 حالات من الخارج. كما أكدت شفاء 3 حالات إضافية ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 7410.