يتتبع ويراقب مصابي كورونا.. سوار إلكتروني في الإمارات

كشفت دائرة الصحة في العاصمة الإماراتية أبوظبي الأربعاء، عن سوار يتتبع ويراقب المرضى المصابين بـفيروس كورونا المستجد والمعزولين صحياً، مؤكدة أنه سوار إلكتروني ذكي يخدم الأفراد المصابين عن طريق تمكينهم من العزل المنزلي في منازلهم، وذلك للأشخاص الذين يطلب منهم الحجر وفقا للمعايير التي أعلنت عنها السلطات، وبحسب ما نقلته صحيفة "البيان".

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وأشارت إلى أن معايير العزل المنزلي تنطبق على الأشخاص الذين أظهرت فحوصاتهم نتائج إيجابية للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ويعاني فيها المريض من أعراض خفيفة إلى معتدلة، في حين أنها لا تشكل خطرا على حالته الصحية، حيث يتم توجيه تعليمات العزل المنزلي للحالات المؤكدة ويتم تزويدهم بسوار المراقبة الإلكترونية عن بعد.

كما أِشارت إلى أن المعايير الخاصة بالسوار الإلكتروني تشمل عددا من الفئات منها: المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59، وليس لديهم أية أعراض أو لديهم أعراض خفيفة، وأن يكون الشخص مسؤولا قادرا على تثقيف نفسه بكافة الإجراءات الوقائية، وأن يكون ملتزم بتطبيق معايير العزل الصحي بعناية والعلاج اللازم، توفير بيئة منزلية مناسبة للعزل المنزلي بغرفة ذات تهوية جيدة ودورة مياه منفصلة ولديه هاتف ذكي.

هؤلاء مستبعدون

فيما يستبعد من العزل المنزلي غيرهم من الفئات الأخرى من المرضى المعرضين لخطورة في حالتهم الصحية كالأشخاص فوق الستين من العمر، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وأمراض تنفسية وأمراض قلب وأمراض

وأوضحت أن السوار الإلكتروني مخصص للأفراد المصابين فقط، في حين أن تطبيق الحصن متوفر لجميع أفراد المجتمع، وتقصد به تطبيق الحصن الرقمي المخصص للأجهزة والهواتف الذكية، والذي أطلقه القطاع الصحي بالدولة بجهود مشتركة بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة في دبي.

388 حالة شفاء

يذكر أن وكالة أنباء الإماراتية، كانت أعلنت الثلاثاء، على حسابها في تويتر، نقلاً عن وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

إلى ذلك، أكدت المعلومات شفاء 388 حالة، فيما سجلت البلاد 3 حالات وفاة إثر الوباء.