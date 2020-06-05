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قرقاش: الخليج لا يمكن أن يعود لما كان عليه قبل أزمة قطر

المصدر: العربية.نت
أنور قرقاش
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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الجمعة، إن "الخليج لا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه قبل أزمة قطر"، مؤكداً أن دخول تلك الأزمة ذكراها الثالثة "لا يستحق التعليق".

وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "لا أرى أن أزمة قطر في ذكراها الثالثة تستحق التعليق، افترقت المسارات وتغيّر الخليج ولا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه".

وأضاف قائلاً إن "أسباب الأزمة معروفة، والحلّ كذلك معروف وسيأتي في أوانه. ولعل النصيحة الأفضل هي تجاهل وتجاوز التصعيد والعمل للمستقبل".

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#الإمارات, #الدوحة, #قطر, #أنور قرقاش, #قرقاش, #الأزمة القطرية

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