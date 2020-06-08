1368 إصابة بقطر و662 بالكويت.. وشفاء 858 في البحرين

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الاثنین، تسجیل 662 إصابة جدیدة بمرض كوفید-19 خلال الـ24 ساعة الماضیة لیرتفع الإجمالي إلى 32510، في حین تم تسجیل خمس حالات وفاة لیصبح مجموع الوفيات 269.

وكانت وزارة الصحة الكويتیة قد ذكرت في وقت سابق الیوم أن عدد حالات الشفاء بلغ 21242 بعد تعافي 1037 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضیة.

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إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة القطرية على تويتر عن تسجيل 1368 إصابة جديدة بكورونا، ليصل الإجمالي إلى 70158، إضافة إلى تسجيل 3 وفيات جديدة، ما يرفع العدد إلى 57.

من جهتها، سجلت وزارة الصحة العمانية 604 حالات إصابة جديدة بكورونا، ليصبح العدد الكلي 17486، إضافة إلى تسجيل 6 وفيات جديدة وشفاء 342.

بدورها ذكرت وزارة الصحة البحرينية على تويتر أنه تم تسجيل 654 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى شفاء 858، ما يربفع إجمالي المتعافين إلى 10326.