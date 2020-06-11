وزيرا خارجية الإمارات واليونان يبحثان الملف الليبي

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الخميس خلال اتصال مرئي مع نيكوس دندياس وزير الخارجية اليوناني تطورات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا والتدخلات التركية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

كما ناقشا علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات واليونان.

كما أكد الجانبان على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات واليونان وتستند إلى إرادة سياسية قوية وقاعدة صلبة من المصالح المشتركة والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

وعن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط التي تم توقيعها بين اليونان وإيطاليا، قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان "إن البلدين أظهرا التزامهما بمناقشة وحل القضايا البحرية بشكل بناء، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة للحد من أنشطة تهريب البشر والاتجار بهم والهجرة غير الشرعية في شرق البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف "أنه يجب أن تقوم الدول بتعزيز التعاون المشترك وبناء مواردها والعمل على جذب الشركات والاستثمارات في هذه الموارد، مؤكدا سموه على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات واليونان وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.