609 إصابات جديدة بالكويت.. و1476 بقطر و3 وفيات

أعلن المتحدث باسم الصحة الكويتية، الخميس، تسجيل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي وصل إلى 34432.

وذكر أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 24137 حالة بعد تعافي 849 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية على تويتر.

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وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1476 إصابة جديدة حيث بلغ الإجمالي 75071، وتم تسجيل 3 وفيات جديدة والإجمالي 69.

أما في الإمارات، فقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، وتم شفاء 1,217 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 25,234.

كما أعلنت عن أكثر من 45 ألف فحص ضمن الخطط لتوسيع نطاق الفحوصات، مشيرة إلى أن مجموع الحالات المسجلة 40,986 حالة.

وفي سلطنة عمان أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1067 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها (342) حالة لعمانيين، (725) حالة لغير عمانيين ليصل الإجمالي 19954.

هذا وأودى كوفيد 19 بحياة ما لا يقل عن 411,588 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 11,00 ت.غ، أمس الأربعاء.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 7,254,140 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 3,214,600 شخص على الأقل.

لا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصاً إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.