في الكويت.. الفيروس يصيب 268 نزيلا في السجن المركزي

أعلنت الكويت أن الفحص الطبي أثبت إصابة 268 نزيلا بالسجن المركزي بفيروس كورونا، شفي 225 منهم بينما يستمر الباقون داخل العزل "تحت المتابعة وفي طور الشفاء".

وهذه هي المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن تسجيل إصابات بمرض كوفيد-19 المستجد بين السجناء في الكويت.

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وقالت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية في بيان أمس الخميس إن إجراء الفحص الطبي لنزلاء السجن جاء ضمن "الفحوصات الدورية والإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية اللازمة" التي تقوم بها المؤسسة الأمنية.

يذكر أن الكويت بدأت في 31 مايو مرحلة جديدة في التعامل مع أزمة الفيروس التاجي تتضمن العودة إلى الحياة من جديد من خلال التخفيف التدريجي للقيود المفروضة لمكافحة المرض.

عودة تدريجية للحياة

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح أعلن سابقا أن العودة إلى الحياة الطبيعية ستستغرق خمس مراحل تمتد كل منها ثلاثة أسابيع كحد أدنى.

وتضمنت المرحلة الأولى للعودة استبدال حظر التجول الكلي بالحظر الجزئي لمدة 12 ساعة وعودة محدودة لبعض المساجد ودور العبادة في ظل اشتراطات صحية وكذلك الأنشطة الصناعية والخدمات العامة مثل الشحن والصيانة والمطاعم والمقاهي بنظام الشراء من السيارات وكذلك خدمات التوصيل للمنازل ونسبة من أفرع البنوك.

يشار إلى أنه طبقا لأحدث إحصائيات وزارة الصحة الكويتية فقد بلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 33823 مصابا، تعافى منهم 23288، في حين بلغ عدد الوفيات 275 منذ بداية الأزمة.