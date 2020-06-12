1517 إصابة بقطر و1117 بعمان.. وشفاء 911 في الكويت

أعلنت وزارة الصحة العمانية، الجمعة، عن تسجيل 1117 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 470 لعمانيين، و647 لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 21071.

كما سجلت 7 وفيات جديدة، ما يرفع العدد إلى 96، وشفاء 866 ليصل الإجمالي إلى 7489.

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من جهتها، سجلت وزارة الصحة الكویتیة، الجمعة، 520 إصابة جدیدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 34952، في حین تم تسجیل 6 حالات وفاة لیصبح مجموع الوفيات 285.

إلى ذلك بلغ عدد حالات الشفاء 25048 بعد تعافي 911 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضیة.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة القطریة، الجمعة، تسجیل 1517 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 76588، إضافة إلى وفاة واحدة ليصل عدد الوفيات إلى 70. كما أكدت تسجیل 1965 حالة شفاء ما يرفع العدد إلى 53296.