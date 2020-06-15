مجلس التعاون: اعتداءات الحوثي تستهدف أمن كافة دول الخليج 

أدان مجلس التعاون الخليجي، مساء الاثنين، إطلاق الحوثيين طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه جنوب السعودية.

وذكر موقع مجلس التعاون الخليجي أن الأمين العام للمجلس يدين إطلاق الحوثيين طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية، مستهدفين بها المدنيين في مدينة خميس مشيط.

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وأكد الأمين العام وقوف مجلس التعاون إلى جانب السعودية وتأييده لكافة ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الحوثيين في محاولاتهم المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

وأكد الأمين العام أن هذا "الاعتداء" لا يستهدف أمن المملكة فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها.