رئيس وزراء الكويت: لم نصل للمنطقة الآمنة حول كورونا

قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الصباح خلال كلمة في مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، إن الكويت لم تصل إلى المنطقة الآمنة في مواجهة فيروس كورونا.

موضوع يهمك في هجمات ليست الأولى من نوعها، سقطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا قرب مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وفق الجيش... 3 صواريخ قرب مطار بغداد.. ولا إصابات العراق

وأضاف أن الحكومة قلقة من ارتفاع أعداد إصابات المواطنين في الفترة الأخيرة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الیوم الثلاثاء، تسجیل 527 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد (كوفید 19) خلال الـ24 ساعة الماضیة، لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 36958 حالةن في حین تم تسجیل 5 حالات وفاة إثر إصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 303 حالات.

كما أعلنت الصحة الكويتية تسجيل 28206 حالات شفاء بتعافي 675 من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضیة.

وفي الإمارات، نقلت وكالة أنباء "وام" الرسمية عن وزارة الصحة أنه جرى تسجيل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 732 مصابا، وتسجيل حالتي وفاة.

وفي عمان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 745 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 377 حالة لعمانيين، و368 حالة لغير عمانيين.