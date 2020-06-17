الإمارات: قصف شمال العراق انتهاك لسيادة دولة عربية

نددت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، بالتدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق.

وقالت الخارجية الإماراتية، إن قصف شمال العراق يشكل انتهاكا على سيادة دولة عربية، وأدى إلى ترويع وبث الذعر بين المدنيين.

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وأكدت خارجية الإمارات أن "هذا الموقف يأتي من مبدأ الإمارات الثابت والراسخ في رفض كافة التدخلات في شؤون الدول العربية".

وشددت الإمارات على ضرورة احترام سيادة العراق ومراعاة مبادئ حسن الجوار.

وكانت أنقرة واصلت انتهاكاتها لسيادة العراق، حيث توغلت قوات تركية، فجر الأربعاء، في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

وأفادت مصادر كردية لـ"العربية/الحدث"، عن قصف مدفعي تركي كثيف استهدف قرى كردية في إقليم كردستان.

أتى ذلك بعد أقل من 24 ساعة، من إعلان الجيش العراقي، الثلاثاء، أن 18 طائرة تركية اخترقت الأجواء العراقية الاثنين وصولا للشرقاط، مؤكدا أن القصف التركي تصرف استفزازي وانتهاك للسيادة داعيا لعدم تكراره.

كما استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في البلاد وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية تلك الانتهاكات التركية، التي طالت عددا من مناطق الشمال العراقي.

في حين أفادت وسائل إعلام محلية أن المنطقة شهدت قصفاً تركياً وإيرانياً منذ الصباح، استهدف مقرات للعمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة إرهابياً، وللديمقراطي الكردستاني الإيراني الذي يثير حساسية طهران.

إلى ذلك، قال مصدر كردي مطلع لـ"العربية" إن مواقع تنظيمات كردية إيرانية وتركية في مرتفعات آلانة بمنطقة حاج عمران العراقية تعرضت لقصفت مدفعي من قبل الحرس الثوري الإيراني والقوة الجوية التركية في آن واحد، لافتاً إلى أن "عمليات القصف المشترك بدأت في التاسعة من صباح الثلاثاء بتوقيت العراق".