37533 إصابة بكورونا في الكويت.. و26079 في عمان

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، تسجيل 575 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 37533، وتسجيل 3 وفيات لترتفع حالات الوفاة إلى 306 أشخاص.

كما أعلن تسجيل تعافي 690 حالة، مؤكدا أن نسبة التعافي بلغت 76.9 في المئة.

بينما في عمان، أعلنت وزارة الصحة على تويتر، اليوم الثالث، تسجيل 810 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 26079.

فيما سجلت الإمارات 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 676، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، على تويتر تسجيل 1097 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 82 ألف إصابة.