اتصال بين أردوغان وأمير قطر لبحث "القضايا الإقليمية المشتركة"

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد "سبل تطوير العلاقات الاستراتيجية" بين البلدين، حسب ما جاء على وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

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جاء ذلك خلال اتصال أجراه أردوغان بأمير قطر، وفق بيان للديوان الأميري القطري.

وقال البيان إن المسؤولين بحثا خلال الاتصال "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

وأضاف أن الاتصال تطرق أيضاً إلى "مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".