الغانم: دعوة الكويت للغنوشي بصفته وليس لشخصه أو توجهه السياسي 

قال رئيس البرلمان الكويتي مرزوق علي الغانم إن دعوة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي لزيارة الكويت أولية وبروتوكولية ولا مجال حاليا لتفعيلها أو تلبيتها، مشيرا إلى أن توجهات الكويت مختلفة عن توجهات رئيس البرلمان التونسي.

وأوضح الغانم أن الدعوة وجهت للغنوشي بصفته وليس لشخصه أو توجهه السياسي، مذكرا بموقف الغنوشي المؤيد للغزو العراقي للكويت.

كما أشار الغانم في بيان لتوضيح ما يثار بشأن اللغط، وما تم تداوله حول دعوته لرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي لزيارة الكويت، إلى أن الدعوة وجهت 9 فبراير الماضي وتأخر تسليمها بسبب كورونا.

وذكر البيان أنه جرت العادة في الكثير من الاجتماعات التي تجمع رئيس مجلس الأمة برؤساء برلمانات العالم، أن يتلقى دعوات للزيارة وهو بدوره يوجه دعوات لزيارة الكويت وقد وجه الغانم دعوات بروتوكولية لكل رؤساء البرلمانات العربية الشقيقة دون استثناء على فترات والمعني بها الدول والشعوب والبرلمانات وليس الأشخاص، ولا يمكن أن تستثنى تونس أو أي دولة أخرى.

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وتابع "دعوة رئيس البرلمان التونسي وغيره تمت خلال اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في ٨ فبراير الماضي في العاصمة الأردنية عمان، والتي عقدت لمواجهة صفقة القرن ، وتلقى رئيس مجلس الأمة الكويتي فيها دعوة من البرلمان التونسي في ذات الاجتماع، وبالفعل في يوم ٩ فبراير أرسل رئيس البرلمان الكويتي لرئيس برلمان تونس رسالة خطية بروتوكولية تتضمن الدعوة ، أي أن الدعوة قبل موضوع كورونا وانتشاره، وربما التبس الأمر على البعض بسبب تأخر تسليم الدعوة الغنوشي من قبل السفير في تونس، وربما هذا التأخير بسبب ظروف الإغلاق وحركة الطيران خلال الأشهر الأربع الماضية، وهو أمر يلتمس فيه رئيس البرلمان العذر للسفير".

وأضاف "ونحن إذ نشير إلى هذا الأمر، نشير إليه فقط توضيحا لمن انتقد موعد الزيارة التي بدت وكأنها دعوة جديدة، كذلك لا بد من التوضيح بأن الدعوة البروتوكولية لا تعني حدوث الزيارة فعليا حيث إن إجراءات الزيارة الفعلية تتطلب أمورا كثيرة وهذا ما لم يشرع به مكتب الرئيس من الأساس".

أما بشأن توجهات الغنوشي فهي لا تمثل توجهات رئيس مجلس الأمة- يضيف البيان- ، و لا تمثله لسبب بسيط، فرئيس مجلس الأمة يوجه دعوة لرئيس أي برلمان بصفته وليس لشخصه أو توجهه السياسي، ويحكمه هنا معيار الصداقة والعلاقة مع الدولة المدعوة، فتونس مثلا دولة عربية يهم البرلمان الكويتي توطيد العلاقة معها، وهذا ما حصل مع رئيس البرلمان التونسي السابق محمد الناصر الذي زار الكويت العام الماضي بناء على دعوة رسمية من الرئيس الغانم.

وأفاد المصدر بأن من زار الكويت في السابق هم جملة من رؤساء البرلمانات من مختلف التوجهات اليمينية واليسارية واللبرالية والمحافظة وغيرها من ألوان الطيف السياسي، وليس من الحصافة أو النضج أن يقتصر رئيس مجلس الأمة في دعواته لرؤساء البرلمانات على هوية توجهاتهم السياسية وما يروق له منها، فالرئيس الغانم رئيس برلمان يمثل كل الكويتيين وليس توجها سياسيا معينا، ومع ذلك نؤكد بأن الدعوة المذكورة هي دعوة أولية بروتوكولية تمت في حينها، ولا مجال حاليا أو في المستقبل المنظور تفعيلها وتلبي.

ونوه البيان إلى أنه يحدث كثيرا أن تتم دعوة رؤساء برلمانات دول لديهم آراء ومواقف سياسية يختلف رئيس مجلس الأمة معها، بل يرفضها رفضا مبدئيا، ودور الرئيس يكون في مناقشة تلك المواقف وتوضيح موقف الكويت ومحاولة فتح نقاشات جدية تجاه مختلف القضايا محل الخلاف.

الغانم: نتذكر موقف الغنوشي المؤيد للغزو العراقي للكويت

أما بشأن موقف الغنوشي من الغزو العراقي الغاشم - يضيف اليبان-، وغيره الكثير من الأحزاب الإسلامية واليسارية والقومية إضافة إلى الكثير من الأنظمة العربية آنذاك، فهو موقف مرفوض ومستنكر من كل الكويتيين، ولا مجال للمزايدة فيه، لكن علينا فقط أن نستذكر أن القيادة السياسية الكويتية الحالية والسابقة دعت الكثير من رؤساء الدول التي وقفت موقفا سلبيا من الحق الكويتي، وهذا لا يعني أن القيادة السياسية نست مواقف تلك القيادات والدول، لكننا نضعها في باب المصلحة السياسية والحيوية الاستراتيجية، ولو كانت القيادة السياسية تريد الوقوف عند عام ١٩٩٠ لكانت الكويت لديها علاقات فقط مع ١٢ دولة عربية، فهناك قضايا مستجدة وملفات متسارعة تستوجب التنسيق والتحاور مع مختلف الدول ( نقول الدول وليس الأشخاص) خاصة على القضايا العربية والإسلامية التي تتطلب تعاونا وتنسيقا عاليا.

وتكرر مرارا - وفق المصدر - أن يدعو رئيس مجلس الأمة أو يلتقي برؤساء برلمانات لديه اختلافات جوهرية معهم، ولديهم في الماضي مواقف لا يتفق الرئيس الغانم كرئيس برلمان كويتي معها بتاتا، ومنها مثلا ما يتعلق بقضية الشعب الفلسطيني والقدس الشريف أو قضايا الأقليات المسلمة أو لديهم خلافات وعداءات مع دول شقيقة للكويت، لكن هذا لم يمنعه من الالتقاء بهم وتوضيح وجهة نظر الكويت، فالرئيس من ناحية المبدأ لا يلتقي فقط بمن يتفق معهم، بل يلتقي مرارا وتكرارا بهؤلاء الذين يختلف معهم، هذا هو جوهر العمل السياسي، أن تضع مصلحة الكويت ومصالح الأمة نصب عينيك وأنت تتحرك .

وجاء في ختام البيان التوضيحي أنه على اعتبار الدعوة المذكورة قديمة ويرجع تاريخها إلى فبراير الماضي، فإنه من نافل القول التأكيد على أن الفترة الحالية والمستقبل المنظور ليست فترة مناسبة لاستقبال أي مسؤول، إضافة إلى أن الدعوات البروتوكولية الأولية دائما تخضع لمراجعات تتعلق بالتوقيت والظرف المناسب والسياقات السياسية وغيرها من أمور واعتبارات و مراجعات.