البحرين تؤيد السيسي وحق مصر في الدفاع عن أمنها القومي

أعلنت البحرين التضامن والتأييد للرئيس المصري في حق مصر في الدفاع عن أمنها القومي.

وأيدت البحرين مصر في حماية وتأمين حدودها الغربية من التهديدات الإرهابية والمرتزقة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد أن أمن مصر القومي يرتبط باستقرار وأمن دول الجوار، الرئيس المصري أشار أيضا أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا بات يحظى بشرعية دولية.

موضوع يهمك اعتبرت حكومة الوفاق الليبية، مساء السبت، موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي عبر من خلاله عن أن "أي تدخل مصري... حكومة السراج ترفض موقف السيسي ومشايخ ترهونة تؤيده المغرب العربي

وجاءت هذه التصريحات أثناء تفقد السيسي لجاهزية القوات المسلحة المصرية على الحدود المصرية الليبية، حيث جدد السيسي مطالبته بضرورة تسليم الميليشيات الليبية سلاحها الذي زودتها به دولٌ خارجية واصلت تسليح الميليشيات المتطرفة بحسب قوله.

ووجه الرئيس المصري تصريحات قوية تجاه تركيا وحكومات الوفاق محذرا من استمرار القتال في جبهتي سرت والجفرة معتبرا إياهما خطا أحمر ومؤكدا على أن التدخل المصري في ليبيا بات مشروعا.