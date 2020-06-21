تعافي 31240 بالكويت.. وإصابة 29471 في عمان

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 505 إصابات جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات.

كما أعلنت شفاء 514 حالة من فيروس كورونا (كوفيد - 19) ليصل إجمالي المتعافين إلى 31240.

فيما أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، تسجيل 905 إصابات جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات.

وقالت الوزارة إن إجمالي الاصابات ارتفع إلى 29471 والوفيات إلى 131.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما أعلنت تعافي661 حالة شفاء. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

بينما في قطر، أعلنت وزارة الصحة على تويتر، اليوم الأحد، تسجيل 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات.