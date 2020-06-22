إصابة 88403 بكورونا في قطر.. وشفاء 31770 بالكويت

أعلنت وزارة الصحة العمانية على تويتر، اليوم الاثنين، تسجيل 1605إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 31076.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى137 حالة، مشيرة إلى شفاء 856 حالة جديدة ليصل المجمل إلى 16408.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة شفاء 530 حالة جديدة من فيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 31770.

فيما أعلنت وزارة الصحة القطرية على تويتر، اليوم الاثنين، تسجيل 1034 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.

وقالت إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 88403 والوفيات إلى 99 حالة.