عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم الخليج العربي

قرقاش: تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن يعيد الأمل بالسلام

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، إن تنفيذ اتفاق الرياض يبعد شبح الانقسام والحرب في اليمن ويعيد الأمل في السلام الذي ننشده جميعا.

وأضاف في تغريدة على تويتر "كل الترحيب لاستجابة الحكومة والانتقالي لوقف إطلاق النار الشامل".

وقدم الشكر والتقدير للسعودية على جهودها الحثيثة للتوصل إلى الاستقرار في اليمن.

كانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت اليوم الاثنين، استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لطلب وقف إطلاق النار الشامل وعقد اجتماع في السعودية للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي ضوء التطورات الأخيرة في جزيرة سقطرى ومحافظة أبين فقد رحب التحالف باستجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي لطلبه بوقف إطلاق النار الشامل، ووقف التصعيد وعقد اجتماع بالسعودية للمضي قدماً في تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذه وبشكل عاجل.

وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أن قيادة القوات المشتركة ستقوم بنشر مراقبين على الأرض في أبين لمراقبة وقف إطلاق النار الشامل وفصل القوات، كما أن التحالف يدعو كافة المكونات والقوى السياسية والاجتماعية والإعلامية اليمنية لدعم استجابة الأطراف للاجتماع بالرياض والعمل بشكل جاد لتنفيذ اتفاق الرياض لما فيه من مصلحة كبيرة لليمن واستعادة الدولة ومؤسساتها لتوفير الأمن ولتقديم الخدمات للشعب اليمني ورفع المعاناة عنه.

كلمات دالّة

#أنور_قرقاش, #الرياض, #اليمن, #السعودية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر