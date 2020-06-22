قرقاش: تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن يعيد الأمل بالسلام

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، إن تنفيذ اتفاق الرياض يبعد شبح الانقسام والحرب في اليمن ويعيد الأمل في السلام الذي ننشده جميعا.

الشكر والتقدير للمملكةالعربية السعودية الشقيقة علي جهودها الحثيثة للتوصل الي الاستقرار في اليمن الشقيق، وكل الترحيب لاستجابة الحكومة والانتقالي لوقف اطلاق النار الشامل، تنفيذ اتفاق الرياض يبعد شبح الانقسام والحرب ويعيد الأمل في السلام الذي ننشده جميعا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 22, 2020

وأضاف في تغريدة على تويتر "كل الترحيب لاستجابة الحكومة والانتقالي لوقف إطلاق النار الشامل".

وقدم الشكر والتقدير للسعودية على جهودها الحثيثة للتوصل إلى الاستقرار في اليمن.

كانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت اليوم الاثنين، استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لطلب وقف إطلاق النار الشامل وعقد اجتماع في السعودية للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي ضوء التطورات الأخيرة في جزيرة سقطرى ومحافظة أبين فقد رحب التحالف باستجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي لطلبه بوقف إطلاق النار الشامل، ووقف التصعيد وعقد اجتماع بالسعودية للمضي قدماً في تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذه وبشكل عاجل.

وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أن قيادة القوات المشتركة ستقوم بنشر مراقبين على الأرض في أبين لمراقبة وقف إطلاق النار الشامل وفصل القوات، كما أن التحالف يدعو كافة المكونات والقوى السياسية والاجتماعية والإعلامية اليمنية لدعم استجابة الأطراف للاجتماع بالرياض والعمل بشكل جاد لتنفيذ اتفاق الرياض لما فيه من مصلحة كبيرة لليمن واستعادة الدولة ومؤسساتها لتوفير الأمن ولتقديم الخدمات للشعب اليمني ورفع المعاناة عنه.