قرقاش للمبعوث الروسي: يجب وقف القتال في ليبيا فورا

بحث وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، مع المبعوث الخاص الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف التطورات في الملف الليبي. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

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وشدد قرقاش على أهمية وقف أطراف النزاع الليبي العمليات القتالية فورا وبدون شروط، كما شدد على ضرورة الشروع في إطلاق عملية سياسية جامعة باعتبارها متطلبا محوريا لتحقيق السلام.

من جهته أكد بوغدانوف على توحيد الجهود الدولية الداعمة للتسوية والاستقرار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، ووفق مقررات برلين وقرار مجلس الأمن.

كما تبادل الجانبان المناقشات حول تطورات الملفين اليمني والسوري.

كان مجلس الأمن القومي الأميركي، شدد الاثنين، على ضرورة وقف النار والتصعيد العسكري، واستئناف المفاوضات فورا في ليبيا.

وقال في تغريدة نشرها على موقعه الرسمي في "تويتر"، "يجب بناء العملية السياسية في ليبيا على أساس محادثات 5+5 ومبادرة القاهرة ومسار برلين".

كما أضاف "نعارض التصعيد العسكري في ليبيا من أي طرف كان".

في غضون ذلك، تواصل تركيا ضخ المرتزقة المقاتلين لدعم ميليشيات الوفاق، حيث أعلن مصدر بمطار مصراتة ليل الأحد/الاثنين، عن وصول طائرة من تركيا على متنها 129 مقاتلا.