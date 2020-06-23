الكويت تدين اعتداءات الحوثي على مناطق سكنية في السعودية

قالت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن مصدر مسؤول في الخارجية، الثلاثاء، أن الكويت تدين وتستنكر بشدة استهداف الحوثيين لمناطق سكنية سعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة.

وأضاف المصدر أن هذه العمليات الإرهابية تعد انتهاكا صارخا لكل الأعراف والمواثيق الدولية وتعطيلا للجهود الرامية لتحقيق السلام.

موضوع يهمك دان السفير الأميركي في اليمن، الثلاثاء، هجمات الحوثي على السعودية.كما استنكر السفير الأميركي عدم استجابة الحوثيين لتحقيق... واشنطن: الحوثي يتهرّب من السلام اليمن

وأكدت الكويت تضامنها ووقوفها التام بجانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أكد الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثي باتجاه السعودية، مؤكداً أن الصاروخ الباليستي أطلقه الحوثي من صنعاء باتجاه الرياض.