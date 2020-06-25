الإمارات: الدور التركي في العالم العربي غير مرحب به

أكدت الإمارات الخميس أن الدور الذي تحاول تركيا لعبه العالم العربي غير مرحب به على الإطلاق.

وفي اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية ناقشا فيه القضايا الإقليمية ومنها ليبيا والسودان، شدد الجانبان على أن التدخل الأجنبي في ليبيا لا يسبب الضرر لليبيا وحسب وإنما لدول مجاورة والمنطقة بأكملها.

كما قال الشيخ عبد الله بن زايد، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات أن الدور التركي بطريقته الحالية في العالم العربي غير مرحب به، لافتا إلى أن تداعياته ستكون سلبية في حال استمرت تركيا على هذا النهج.

إلى ذلك، لفت إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل ليبي- ليبي للأزمة الحالية، مشيدا بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية والتي تنطلق من حرصها على استقرار ليبيا.

