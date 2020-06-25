شفاء 33367 في الكويت.. وقطر تسجل 91838 حالة

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الخميس، تسجيل 909 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاة اثنين. وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

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كما أعلنت الوزارة ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 42788 والوفيات إلى 339.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية أنها سجلت شفاء 558 من فيروس كورونا ليصبح إجمالي المتعافين 33367.

وفي عمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1366 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 548. بحسب ما نقل مركز الأخبار العماني على تويتر.

فيما سجلت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، 430 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 760 وحالة وفاة واحدة. وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (وام).

ويرتفع إجمالي الإصابات في الإمارات إلى 46563 وترتفع حالات الشفاء إلى 35156 والوفيات إلى 308.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة على تويتر تسجيل 1060 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 91838.

كما أعلنت الوزارة القطرية تسجيل حالتي وفاة وتعافي 1461 حالة.