قرقاش: نتضامن مع فرنسا في مواجهة أعمال تركيا العدوانية

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأربعاء، إن الإمارات تؤكد تضامنها مع فرنسا في مواجهة التصريحات والأعمال العدوانية المستمرة من تركيا.

وأضاف قرقاش في تغريدة على تويتر "ندين بشدة سلوكها الخطير في استهداف سفينة تابعة للبحرية الفرنسية، ضمن مهمة للناتو لفرض حظر للسلاح أقرته الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر".

تؤكد دولة الإمارات تضامنها مع فرنسا في مواجهة التصريحات والأعمال العدوانية المستمرة من تركيا. وندين بشدة سلوكها الخطير في إستهداف سفينة تابعة للبحرية الفرنسية ضمن مهمة للناتو لفرض حظر للسلاح أقرته الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 24, 2020

وقبل أيام، صعدت باريس موقفها تجاه التدخلات التركية في ليبيا، واصفة إياها بـ"غير المقبولة"، ومؤكدة أن "فرنسا لا يمكنها السماح بذلك"، وفق ما صدر عن قصر الإليزيه.

وقالت إنها "سياسة أكثر عدوانية وتصلبا من قبل تركيا مع نشر سبع سفن قبالة ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على التسليح".

مضيفة أن "الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي، ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك".