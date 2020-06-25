قرقاش: نتضامن مع فرنسا في مواجهة أعمال تركيا العدوانية

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ، الأربعاء، إن الإمارات تؤكد تضامنها مع فرنسا في مواجهة التصريحات والأعمال العدوانية المستمرة من تركيا.

وأضاف قرقاش في تغريدة على تويتر "ندين بشدة سلوكها الخطير في استهداف سفينة تابعة للبحرية الفرنسية ضمن مهمة للناتو لفرض حظر للسلاح أقرته الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر".